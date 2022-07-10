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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da bayram yoğunluğu

İHA

Kapadokya’da bayram yoğunluğu

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından, bayram yoğunluğu yaşanıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, tarihi yer altı ve yer üstü oluşumlarının yanı sıra balon uçuşları, atv ve at turları gibi aktivitelerin yapıldığı Kapadokya bölgesinde bayram yoğunluğu yüzde yüze ulaştı. Kapadokya bölgesinde özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan yoğunluğa bir de 9 günlük Kurban Bayramı tatili eklenmesiyle bölge en yoğun günlerini yaşıyor.
İspanya’dan Kapadokya'ya gelen Albert Gonzalez Porta yaptığı açıklamada, “Kapadokya uluslararası ve dünyaca tanınmış bir yer. Kapadokya’yı ve Göreme’yi çok beğendim. Dini önemsediğim için de özellikle kiliseleri ziyaret ettim. Ülkeme döndüğümde tüm arkadaşlarıma Kapadokya’yı anlatacağım ve herkese gelmelerini tavsiye edeceğim” dedi.
Hatay’dan bayram tatilinde Kapadokya Bölgesini gezmeye gelen Mehmet Karadağ da, “Kapadokya coğrafi yapısı ile çok önemli bölge. Kapadokya tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile önemli turizm bölgesi. Ben de ailemle bu bayram tatilini Kapadokya’da değerlendirmek istedim” şeklinde konuştu.
Antalya’dan bayram tatili için Kapadokya’ya gelen Hasan Çiçek ise, “Antalya’dan bayram tatili için geliyoruz. Kapadokya bölgesi gerçekten herkese tavsiye edeceğimiz, görülmesi gereken bir yer. Kapadokya’yı daha önceden belgesellerde görmüştük fakat canlı görmek bambaşka” ifadelerini kullandı.

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