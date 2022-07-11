Nevşehir’de tarlaya uçan aracın altında kalan sürücü yaralandı

Nevşehir’de yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelalarına vurarak tarlaya uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza bugün gece saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında meydana geldi. Kazada 50 DD 299 plakalı araç sürücüsü Ahmet A. Ağır yaralandı.

Bölge trafik ekiplerinin uygulama yaptığı esnada karşı şeritte meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı. Yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelasına vurarak tarlaya uçan araç altında kalan sürücü trafik polislerinin uzun uğraşları soncu araç altından çıkartıldı. Olayı gören Nevşehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içinde başka yaralı olabileceği ihtimaline karşı polis ekipleri el lambası ile tarlada yaralı aradı. Araç içerisinde sürücü koltuğunun altında bulunan alkol şişesi de dikkatlerden kaçmadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken sürücüsün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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