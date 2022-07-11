Kapadokya’da bayram yoğunluğu



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, Kurban Bayramı'nda özellikle yerli turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte Kapadokya bölgesindeki konaklama tesisleri de yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yerli turistler, Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'ne ilgi gösterdi. Bilet gişelerinin önünde zaman zaman kuyruklar oluştu. Gündüz tarihi merkezleri ziyaret eden tatilciler, gece de yer altında düzenlenen 'Türk Geceleri'ne katılarak eğlendi.

'BURADA BİRÇOK AKTİVİTE YAPTIK'

Bayram tatili için Ankara'dan geldiğini belirten Nergiz Şahin, "Kapadokya'ya gezmeye geldik. Bir nevi turist olarak burası çok güzel ve hoş. Çok beğendim. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum" dedi. İstanbul'dan gelen Kutay Sezgin ise "Bu tarihi yeri, herkesin görmesi gerekiyor. Bayram tatili çok güzel geçiyor. Burası gerçekten çok keyfli. Herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada birçok aktivite yaptık. Ata ve ATV'ye bindik. Yarın da balona bineceğiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-07-11 13:27:40



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