4 yaşındaki Tuğra, elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde sağ elini kıyma makinesine kaptıran Tuğra Özgün (4), hastanede tedaviye alındı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen çocuğun parmaklarının zarar gördüğü belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başdere köyünde meydana geldi. Tuğra Özgün, sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı. Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi çocuğun parmakları makineden çıkarıldı. Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-07-11 14:19:56



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