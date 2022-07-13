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Gençler Kapadokya’da ücretsiz konaklayacak Vali Becel tüm gençleri Kapadokya’ya davet etti Kapadokya’da günlük 698 genç ücretsiz konaklayacak

İHA

Gençler Kapadokya’da ücretsiz konaklayacak Vali Becel tüm gençleri Kapadokya’ya davet etti Kapadokya’da günlük 698 genç ücretsiz konaklayacak

"Güzel atlar diyarı" olarak bilinen Kapadokya'ya gelen gençler, “Seyahat Sever” Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek.
Proje hakkında İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ve talimatıyla tüm Türkiye’de yürürlüğe giren, ‘Seyahat Sever’ projesini ilimizde de uygulayacağız. Bu proje 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. KYK Yurtlarında gençlerimizin hem öğrenmelerini, hem seyahat etmelerini aynı zamanda burada ücretsiz kalabilmelerini sağlayan bir proje” şeklinde konuştu.

"Kapadokya’yı kendi gözleriyle görsünler"
Vali Becel “ 376 kız, 322 erkek öğrencinin rahatlıkla kalabileceği yurtlarımızda bu hizmeti gençlerimize vereceğiz. Türkiye’nin kalbi, dünyanın parlayan yıldızı, Kapadokya’nın bu proje sayesinde ülkemizdeki gençlere tanıtılmasını ve onların aracılığı ile dünyaya tanıtılmasını sağlamış olacağız. Kapadokya’yı gören görmeyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı buraya davet ediyorum. Herkes çıksın gelsin ve ücretsiz olarak yurtlarımızda kalsınlar. Biz bu hizmeti verelim. Aynı zamanda Kapadokya’nın güzelliklerini, zenginliklerini kendi gözleriyle görsünler, deneyimlesinler” dedi.

"Gençler Kapadokya’da unutulmaz anlar yaşayacak”
Nevşehir’de gençlerin yoğun talepleriyle karşılaşacaklarını söyleyen Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’de, "Cumhurbaşkanımızın en büyük projelerinden birisi. Özellikle Kapadokya gibi turizm bölgelerinde konaklamak için yer uygun fiyatta yer bulmak mümkün olmuyor. Bu anlamda gençlerin en büyük ihtiyaçlarından birisi de buydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz ve yurtlarımız gençlerimize ev sahipliği yapacak. 1825 yaş aralığındaki gençlerimiz ücretsiz konaklayabilecek. Gelen genç misafirlerimizi Kapadokya yurtlarımızda ağırlayacağız. 376 kız ve 322 erkek öğrenci yurtlarımız hazır. Talep olması durumunda üçüncü yurdumuzu da faaliyete geçireceğiz. Gençlerimiz Kapadokya’ya geldiklerinde burada unutulmaz anlar yaşamaları adına ekibimiz ile hazırız” diye konuştu.
Özdemir “Nevşehir Türkiye’de en fazla ilgi göreceği, en fazla talep göreceği illerden birisi olacağını düşünüyoruz. Malum Kapadokya bölgesi, bulunduğu coğrafi konumu, doğası ve kültürü ile sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gözbebeği olan mekanlardan bir tanesi. Bu nedenle gençlerin daha yoğun talep edeceğini biliyoruz. Bu taleplere hazırız. Talep artması durumundan alternatif yurtlarımız da hazır” şeklinde konuştu.
Gençlere çağrıda bulunan Özdemir “Dünyanın gözbebeği olan Kapadokya’ya gelip, buradaki o masalsı hayatı yaşamaları için her gencimizi Nevşehir’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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