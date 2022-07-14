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Apartmanda komşuların yumruklu kavgası kamerada

DHA

Apartmanda komşuların yumruklu kavgası kamerada


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de aynı apartmanda karşılıklı dairelerde oturan iki ailenin bireyleri, kapı önünde bulunan ayakkabı dolabının üzerine çanta konulması nedeniyle kavga etti. Tarafların tekmetokat ve yumrukla birbirine girdiği kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Fethi Özdemir´in eşi Elif Özdemir, salı günü yakınlarına ziyarete gitti. Bir süre sonra gelen Elif Özdemir, iddiaya göre çantasını kapı önündeki karşı komşusunun ayakkabı dolabının üzerine koydu. Komşusu E.A. ve Z.A., bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Fethi Özdemir'in eve gelmesiyle tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya E.A. ve Z.A. çiftinin yakınları da dahil oldu. Tekmetokat ve yumruklu kavga, Fethi Özdemir´in çocuğu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kavga sırasında Özdemir'in çocuklarının 'imdat' sesleri duyuldu. Kavgada Fethi Özdemir´in kulak memesinin bir parçası koptu. Fethi Özdemir ile eşi Elif Özdemir hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan çift, taburcu edildi.
'KAFAMDA 6 DİKİŞ VAR'
Komşularından şikayetçi olan Fethi Özdemir, "Karşı komşumuz tarafından önce eşim ve çocuklarım eve girerken saldırıya uğradılar. Ben telefon sonrasında eve geldim. Eve geldiğim andan itibaren 6 kişi tarafından saldırıya uğradım. Beni, eşimi ve çocuklarımı darbettiler. Olay, bir çantanın ayakkabı dolabının üzerine konulması ile başladı. Sonrasında akrabalarını üzerimize kışkırtarak kendileri de içinde bulunduğu 6 kişi tarafından saldırıya uğradık. Kollarımın her tarafında darp izleri, kafamda 6 dikiş var, kulak mememin yarısı yok. Şikayetçi olduk, raporlarımız mevcut. Kendileri halen karşı dairede oturuyorlar. Herhangi bir can güvenliğimiz yok. Yatamıyoruz uyuyamıyoruz. Yetkililerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" diye konuştu.
`TURŞU MESELESİ´ İDDİASI
E.A. ise husumetin 2 yıl önce apartmanda turşu yapımı nedeniyle başladığını belirterek, "Karşı komşumuzun eşi 2 yıl önce apartmanın merdiveninde turşu yapmış ve kapının önüne bırakmış. Turşunun asidi duvarı ve merdiveni yakıyor. Eşim temizleyin diye ricada bulundu. Temizlemeyince eşim site yönetimine haber veriyor. Bunlarda site yönetimine haber verdiniz diye baskına geliyorlar. O zaman 3 aylık hamile olan eşimle tartışıyorlar. Olaydan 12 gün önce yine haneye tecavüz ettiler, hakarette bulundular. Bayramda misafirlerim vardı. Eşim kapının önünde ayakkabıları düzeltirken komşunun hanımı 'siz hala bura damısınız?' diye ayakkabıyı fırlatıyor. Misafirin hanımının kulağına vuruyor. Kulak zarı hasar görmüş. Daha sonra eşi geliyor ve elindeki sopayla vuruyor. Biz de içeriden gelerek elindeki sopayı almaya çalıştık. Arbede yaşandı. Polis geldi, mahkemelik olduk" diye konuştu.
Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-07-14 16:55:23

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