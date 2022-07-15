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Kapadokya´da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı

DHA

Kapadokya´da balonlar, Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteriyle havalandı.Kapadokya bölgesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiinden havalanan  sıcak hava balonlarına 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı. Yerden havalanan balonlar, gökyüzünü kapladı. Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında süzüldü. Balon pilotu Alper Çetin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimiz için kalkış yapıyoruz. Bugün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise tekrar acil şifalar diliyorum. Bugün ayrıca, Ömer Halisdemir'in posteriyle uçacağız. Onu da anmış olacağız" diye konuştu.
Kırşehir'den gelerek sıcak hava balonu turuna katılan Kaan Kayhan Kayacı ise, "Bugün şehitlerimizin anısına uçuyoruz. Sepette Ömer Halisdemir'in pankartı da bulunuyor. Umarım güzel bir uçuş olur" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-07-15 07:24:58

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