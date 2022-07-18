Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Borsa Kavşağı’ndan Hayvan Pazarı’na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmaları başladı. İçme suyu hattı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı döşenecek olan cadde daha sonra sıcak asfalt ile kaplanacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde bir süre önce altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarına başlanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi, hem güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturulacak hem de sıcak asfalt ile ulaşım konforu arttırılacak. İlk olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu hattının yenilenmesi için çalışmalar sürdürülen Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde sık sık arızalara neden olan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşenecek. Sümer ve Kıratlıoğlu’nda altyapıdan kaynaklı su kesintilerini sona erdirecek olan çalışmanın ardından cadde boyunca yağmur suyu hatları döşenecek.
Altyapının yenilenmesi ile birlikte üstyapı çalışmalarının başlayacağı caddeye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yaya kaldırımları da yenilenecek olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi çalışmaların tamamlanması ile birlikte modern bir görünüm kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Demir mazgalının çalındığı havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Demir mazgalının çalındığı havalandırma boşluğuna ...
Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk ...
Nevşehir’den Ukrayna’ya domates ihracatı
YEREL HABERLER Nevşehir’den Ukrayna’ya domates ihracatı
Nevşehir '15 Temmuzu unutmadı, unutmayacak'
YEREL HABERLER Nevşehir '15 Temmuzu unutmadı, unutmayacak'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.