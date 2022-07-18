Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Borsa Kavşağı’ndan Hayvan Pazarı’na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmaları başladı. İçme suyu hattı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı döşenecek olan cadde daha sonra sıcak asfalt ile kaplanacak.



Nevşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde bir süre önce altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarına başlanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi, hem güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturulacak hem de sıcak asfalt ile ulaşım konforu arttırılacak. İlk olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu hattının yenilenmesi için çalışmalar sürdürülen Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde sık sık arızalara neden olan eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşenecek. Sümer ve Kıratlıoğlu’nda altyapıdan kaynaklı su kesintilerini sona erdirecek olan çalışmanın ardından cadde boyunca yağmur suyu hatları döşenecek.

Altyapının yenilenmesi ile birlikte üstyapı çalışmalarının başlayacağı caddeye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yaya kaldırımları da yenilenecek olan Dr. Sadık Ahmet Caddesi çalışmaların tamamlanması ile birlikte modern bir görünüm kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.