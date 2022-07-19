Kapadokya’yı 9 günde 180 bin kişi ziyaret etti En çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’yı 9 günde 180 bin kişi ziyaret etti En çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu

İHA

Kapadokya’yı 9 günde 180 bin kişi ziyaret etti En çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu

9 Günlük bayram tatilinde 180 bin kişi rotasını Kapadokya bölgesine çevirdi. Dünyanın ve Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi 9 günlük bayram tatilinde yine doldu taştı.
Bir birinden ilginç vadileri ve açık hava müzelerinin yanı sıra peribacaları, yer altı şehirleri ile Dünya UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesi geçtiğimiz bayram tatilinde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. 9 günlük tatilde bölgede doluluk oranı yüz de yüze yaklaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler başta sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini havadan izlerken , atv ve at turları gibi bir çok etkinliğe de katıldı. Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 9 günlük tatilde Kapadokya bölgesi ziyaretçi sayılarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre en çok ziyaret edilen müze Hacı Bektaş Veli müzesi oldu. 9 günlük bayram tatilinde Hacı Bektaş Veli Müzesini 46 bin 500 kişi ziyaret etti. Yapılan açıklamada 38 bin 718 ziyaretçi sayısı ile Zelve Paşa bağları ören yer ikinci sırada yer alırken Göreme Açık Hava Müzesi de 36 bin 204 ziyaretçi sayısı ile en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında üçüncü sırada yerini aldı.
Ayrıca Kaymaklı yer altı şehrini 20 bin 410, Derinkuyu yer altı şehrini 18 bin 440, Özkonak Yer altı şehrini 7 bin 602, karanlık kiliseyi 5 bin 108 ve El Nazar kilisesini de 2 bin 400 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaret edilen diğer müze ve ören yerleri ile birlikte 9 günlük bayram tatilinde Kapadokya bölgesini 182 bin 608 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir’de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi ...
Nevşehir’de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı
Nevşehir'in il oluşunun 68. yıl dönümü kutlanacak
YEREL HABERLER Nevşehir'in il oluşunun 68. yıl dönümü kutlanacak
Peribacasından karakol kendine hayran bırakıyor Dünyanın en küçük 'Peri karakolu' Kapadokya’da Astsubay Ekmekçi: “Peri karakolun kendisi çok küçük, etkisi çok büyük”
YEREL HABERLER Peribacasından karakol kendine hayran ...
Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
Nevşehir’de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Demir mazgalının çalındığı havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Demir mazgalının çalındığı havalandırma boşluğuna ...
Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de havalandırma boşluğuna düşen çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.