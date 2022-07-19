Ürgüp 3. Kapadokya Balon Festivaline ev sahipliği yapacak

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Ürgüp bu yıl 3 üncüsü düzenlenecek Kapadokya Balon Festivaline ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin önde gelen isimlerinin ağırlanacağı festivalde konserler ücretsiz olurken, balonların night glow gösterileri ile birlikte katılımcılara unutulmaz anlar yaşatılacak.

Ürgüp Festival Alanı'nda düzenlenecek olan 'Kapadokya Balon Festivali' 4 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanından festival alanına kadar sürecek kortej ile başlayacak. Festivalde ayrıca çocuklara dört gün boyunca animasyon gösterileri yapıp hediyeler dağıtacak “BALONCAN” maskotu da yer alacak.

Karnaval grup medya sponsorluğunda düzenlenecek festivalde uluslararası ressamlar tarafından resim sergisi ve Gürcistan’dan gelen gruplar tarafından sahne gösterileri de yer alacak. Festival Komitesi Başkanı Mehmet Aktürk, “Ünlü sanatçıların katılımıyla düzenlenecek balon festivalimize destek veren tüm turizmcilerimize, iş insanlarımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyorum” dedi.

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