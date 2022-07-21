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Kapadokya'da görsel şölen 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı 12 ülkeden gelen 16 farklı figürdeki balonlar gökyüzünü süsledi

İHA

Kapadokya'da görsel şölen 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı 12 ülkeden gelen 16 farklı figürdeki balonlar gökyüzünü süsledi

Kapadokya'da başlayan 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi. Havalanan 154 sıcak hava balonu, görenleri mest etti.
Bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye'den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi. Yerli ve yabancı birçok turistin hem izlemek hem de sıcak hava balonlarına binmek için geldiği Kapadokya'nın semaları, balonlar ile doldu. Görsel şöleni fotoğraflayan vatandaşlar, sıcak hava balonlarını seyrederek unutulmaz bir gün yaşadı.
Vatandaşlar, İzmir'den balayı için bölgeye gelen bir çiftte, festivale denk geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sıcak hava balonu pilotu Efdal Durak ise, "Kapadokya'da bugün farklı bir atmosferdeyiz. Şu an 750 metre yükseklikteyiz. 12 ülkeden 16 farklı balon yabancı pilotlar ile birlikte festivale katılım için geldiler. Bizde hem destek hem de katılım sağlıyoruz. İnşallah buraya gelen herkes eğlenir. Bizlerde bunun devamını yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan, gökyüzündeki görsel şölende dron ile görüntülendi.

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