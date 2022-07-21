Kapadokya'da balon festivali başladı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' başladı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde birbirinden farklı özel şekilli 18 sıcak hava balonu yer aldı. Festivale katılan yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarının önünde fotoğraf çektirdi.

Festivalin organizasyon sorumlusu ve sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğan, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz festivalin ilk günü. Havanın güzel olmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Toplam 12 ülkeden gelen özel şekilli balonlarımızla beraber uçuşlara başlayacağız. Ayrıca Türkiye´de ürettiğimiz 50'nci balonumuzun da ilk uçuşunu gerçekleştireceğiz. Bunun da mutluluğunu yaşamaktayız. Balon festivalinin turizme katkısı oldukça fazla olacak. Balon denince dünyada Kapadokya ilk sırada yer alıyor. Balon festivali denince de ilerleyen yıllarda Kapadokya ilk akla gelecek nokta olacak" dedi.

Nevşehir Vali Yardımcısı ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise, "Kapadokya´mızda yine güzel bir etkinlikle beraberiz. Uluslararası olarak 3'üncü Kapadokya balon festivali düzenleniyor. 18 tane özel şekilli balonun uçacağı ve aralarında yerli firmamızın yaptığı şekilli balonların havalanacağı uluslararası balon festivali başlıyor. Tabi ki biz her zaman Kapadokya´da 150 civarındaki balonları semalarda görüyoruz ama özel şekilli balonların olması buraya ayrı heyecan katacak. Yerli ve yabancı turistlerimize ev sahipliği yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Festivali izlemeye gelen Dilek Özkan da, "2 senedir balon festivaline katılıyorum ve gerçekten gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturuyor. Böyle bir festivale katıldığım için çok mutluyum. Kapadokya´da böyle şekilli balonların olması turizm açısından da çok iyi. İnsanlar mutlu, herkes çok keyifli" diye konuştu.

Havalanan balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü.

Festival, akşam düzenlenecek konserle devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-07-21 10:41:36



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