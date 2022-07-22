NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü doktora ve yüksek lisans öğrencileri alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Araştırmaları Enstitüsü, 20222023 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı için 63’i tezli yüksek lisans ve 52’si de doktora olmak üzere toplam 115 öğrenci alacak. Ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kabul edecek.

NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsü 2022 2023 EğitimÖğretim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için; Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 17, Doktora Programına 19 olmak üzere toplam 36 lisans üstü öğrenci, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 17, doktora programına 16 olmak üzere toplam 33 lisans üstü öğrenci, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına 17, doktora programına 17 olmak üzere toplam 34 lisans üstü öğrenci, İnanç Turizmi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programına ise 12 lisansüstü öğrenci alacak. Turizm Araştırmaları Enstitüsü ilanında belirtilen Doktora ve Yüksek Lisans programları için öğrenciler başvurularını http://aday.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak 25 Temmuz 05 Ağustos 2022 tarihlerinde, yabancı uyruklu öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden 25 Temmuz 05 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapacak. Turizm Araştırmaları Enstitüsü 20222023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanından https://tae.nevsehir.edu.tr/tr/34884 başvuru yapılabilecek.

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