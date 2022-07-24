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Bakan Karaismailoğlu: 2022´nin ilk 6 ayında 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık  

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 2022´nin ilk 6 ayında 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık  


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen '3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681´den, 2 bin 681´e yükseldi" dedi.Nevşehir'in Göreme beldesinde 21 Temmuz´da başlayan `3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde özel tasarlanmış birbirinden farklı 18 sıcak hava balonu yer aldı. Festivalin son gününe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kapadokya´nın renkli günlerden birini yaşadığını belirten Karaismailoğlu, "Bu yıl 3´üncüsü düzenlenen `Uluslararası Balon Festivali´nin son gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yurt dışından katılımcılarla, Ulaştırma Bakanlığımızın himayesinde düzenlenen festivalimiz, balon turları, konferanslar, yöresel etkinlikler, konserler ve çocuk şenlikleri ile renklendi. Uluslararası Balon Festivali vesilesiyle, coğrafi güzelliği ile bilinirliği sınırlarımızı aşan, cennet bölgemiz Kapadokya´nın tanıtımına da katkı sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz. Her mevsimi eşsiz güzellikteki Kapadokya, antik yerleşimler, yeraltı şehirleri, vadileriyle cennet vatanımızın bize ve dünyaya bir hediyesi. 60 milyon yaşındaki peri bacalarıyla büyüleyici güzellikteki Kapadokya, Nevşehir´imizi, ülkemizi korumamız, geliştirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatan bir lütuf. Bizler bu lütfun kıymetini biliyoruz. Milletimize olan sevgimizle, çalışıyor, özellikle ulaştırma ve haberleşme alanında yaptığımız yatırımlar ile Türkiye´mize çağ atlatmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.`YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ´Sıcak hava balonu sektöründe ciddi hamleler yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında; Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da bin 681´den, 2 bin 681´e yükseldi. Değerli Sektör Temsilcileri, Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü´müzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve milli teknolojiyle üretimi çok önemsiyoruz. Bu yolda emek veren tüm çalışma arkadaşlarımın ve üreticilerimizin başarılarının da ülkemiz ekonomisine sağlayacakları katma değerin de çoğalarak artacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmanın ardından bölgede sıcak hava balonu turuna katıldı. Kapadokya semalarında yapılan tur yaklaşık 45 dakika sürdü. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-07-24 07:24:23

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