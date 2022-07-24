Bakan Karaismailoğlu: 2022'nin ilk 6 ayında 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık (2)  



'EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA 1230 KİLOMETRE KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunup, proje ile ilgili bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "20 yılda yatırımlarımızla sadece ticari ve lojistik faaliyetlerinin artması için ihtiyaç duyulan altyapıyı sunmakla kalmadık. Turizm bölgelerimiz için titizlikle uyguladığımız 'emniyetli ulaşım, konforlu seyahat' yaklaşımını bölgemizde de hayata geçirdik. Turizm faaliyetlerinin gelişimine, dolayısıyla bölgemizin refahının artmasına katkı sunduk. Ülkemizin doğusu ve batısı arasında ticari ve kültürel köprü konumundaki Kapadokya, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya uzanan önemli bir hat üzerinde. Gökyüzünü uçan balonların; yeryüzünü ise eşsiz peri bacalarının, tarihi-turistik mekanların süslediği Kapadokya'mızı ulusal otoyol hattına bağladık. Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile Aralık 2020'de hizmete açarak, otoyol ağımıza eklediğimiz Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlıyoruz" dedi.

'KARA YOLU AĞIMIZI 68 BİN 700 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ankara-Niğde Otoyolu ile 317 kilometrelik mevcut kara yolu mesafesinin 275 kilometreye indiğini aktaran Karaismailoğlu, iki nokta arasındaki ulaşım süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürüldüğünü söyledi. Proje ile zaman ve yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında, ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 664 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları 661 kilometreye ulaşan tünellerle aştık. Derin vadileri, 729 kilometrelik köprü ve viyadüklerle geçtik. Toplam kara yolu ağımızı 68 bin 700 kilometreye çıkardık. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında."

'20 YILDA NEVŞEHİR'E 3 MİLYAR LİRAYA YAKIN HARCAMA YAPTIK'

Ülke genelindeki ulaşım hamlelerinden Nevşehir'in de hak ettiği payı aldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim yatırımları için son 20 yılda 3 milyar liraya yakın harcama yaptık. Nevşehir'in bölünmüş yol uzunluğunu 87 kilometreden alıp 3,5 katına çıkartarak, 307 kilometreye ulaştırdık. Nevşehir'in genel kara yolu ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 58'e çıkartarak, Türkiye ortalamasının üzerine taşıdık. Hükümetlerimiz döneminde Nevşehir'de, 161 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirmesini gerçekleştirdik. Toplam uzunlukları 945 metreyi bulan tam 24 köprüyü tamamlayarak, hizmete açtık. Nevşehir'de devam eden 5 ayrı kara yolu yatırımının toplam proje bedeli ise 1 milyar 195 milyon lirayı aşmaktadır. Tabii ki bu yatırımlarla yetinmiyor, alın ve akıl terimizi yeni projelerimiz için döküyoruz. Nevşehir'de yapımı devam eden kara yolu projelerimiz; Kayseri-Kırşehir Devlet Yolu, Nevşehir Şehir Geçişi Yolları, Nevşehir-Ürgüp Yolu ve Ürgüp Ayrımı Yolu, Nevşehir-Aksaray Devlet Yolu ile Kozaklı Şehir Geçişi ve Kozaklı Yenifakılı İl Yolu çalışmalarıdır" diye konuştu.

'YOĞUN İŞ TEMPOMUZDA GÜNÜBİRLİK KISIR ÇEKİŞMELERE GİRMİYORUZ'

Nevşehir-Ürgüp Yolu ve Ürgüp Ayrımı Yolu'nun 52 kilometre uzunlukta olduğunu, 40 kilometresinin Nevşehir il sınırlarında, 12 kilometresinin de Kayseri il sınırlarında yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ayrıca yolumuzun Nevşehir'de kalan kısmı da 14,2 kilometresi Nevşehir-Ürgüp Yolu ve 26 kilometresi de Ürgüp-Boğazköprü-Niğde ayrımından oluşmaktadır. Şimdiye kadar yolumuzun 9,5 kilometresini, bölünmüş yol olarak tamamladık. Yol projemizi 2023'te tamamlamayı hedefledik. Yolumuzun hizmete girmesiyle ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetini sağlayacağız. Bizler, ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi 'En büyük kerameti, çalışmak' olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi ile 'Durmak yok, yola devam' ilkesi ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yoğun iş tempomuzda günübirlik kısır çekişmelere girmiyoruz. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' ilkesini baş tacı ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-07-24 14:22:58



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