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Kapadokya’da yıldızlı otel sayısı artacak Kapadokya’da 574 basit konaklama tesisinin ruhsatı değişiyor Belediye ruhsatlı basit konaklama tesislerinin ruhsatları bakanlığa aktarılıyor

İHA

Kapadokya’da yıldızlı otel sayısı artacak Kapadokya’da 574 basit konaklama tesisinin ruhsatı değişiyor Belediye ruhsatlı basit konaklama tesislerinin ruhsatları bakanlığa aktarılıyor

Nevşehir'de Kapadokya Bölgesinde bulunan belediye ruhsatlı basit konaklama tesislerinin ruhsatları Kültür ve Turizm Bakanlığına aktarılıyor.
2021 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan 'Turizm İşletmesi Belgesi' veya 'Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi' almaları zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede; 28 Temmuz 2021 tarihinden önce almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan konaklama tesisleri 28 Temmuz 2022 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları halinde, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi verilecek. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesinde toplam 696 konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislerden sadece 122 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen işletme ruhsatına sahip. Geri kalan 574 konaklama tesislerinin ruhsatları da bulundukları belediye veya il özel idaresi tarafından verilen ruhsatla faaliyetlerine devam ediyor. Nevşehir genelinde şu ana kadar 380 işletme sahibi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne işletme ruhsatı için başvuru da bulundu.

Başvurmayan işletmelerin faaliyetleri durdurulacak
Turizm İşletme Sahibi Mehmet Dinler, “Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan tebliğe göre daha önce belediyelerden işletme belgesi almış olan işletmelerin 28 Temmuz 2022 tarihine kadar bulundukları İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuru ile bakanlığa bağlı basit konaklama belgeleri ve ya yıldızlamaya başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi oldukça yakın. Bu başvuruyu yapmayan belediyeden ruhsatlı basit konaklama işletmelerinin bu ay içerisinde faaliyetleri sona erecek” dedi.

Kalite artacak
Kararı doğru bulduklarının altını çizen Dinler; “Biz bu kararı destekliyoruz. Bütüncül anlamda tüm konaklama işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanacak olması uzun vadede hizmette standartlaşma ve kalitenin artacağını ön görmekteyiz. Aynı zamanda belediye ve bakanlık arasındaki denetleme karmaşası da sona erecektir. Aynı zamanda ülkemizde bulunan konaklama işletmesi sayısı, yıldızlı otel sayısı, oda sayısı, yatak sayısı gibi veriler çok daha sağlıklı şekilde sunulacaktır” şeklinde konuştu.

‘Yıldızlı otel sayısı artacak’
Kendi tesisleri için de müracaat ettiklerini söyleyen Dinler, “Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılacak kontrol ve denetleme sonucunda üç yıldızlı yeni bir işletmeye sahip olacağız” ifadelerini kullandı. 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleriyle çalışılması yasal olarak mümkün olmayacağından; seyahat acenteleri de bu tesislerle sözleşme yapamayacak.

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