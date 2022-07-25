KÜN, Külliye’de İHA-2 eğitimi verdi Külliye’de İHA Pilotlarının eğitimi KÜN’den

Kapadokya Üniversitesinin yetiştirdiği İHA2 pilotları saflarında, Cumhurbaşkanlığı kadroları da yerlerini aldılar.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç’un ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın da aralarında bulunduğu yöneticiler, Kapadokya Üniversitesinin sunduğu doksan saatlik teorik dersi ve otuz altı saatlik uçuş eğitimini başarıyla tamamlayarak İHA2 pilotu olmaya hak kazandılar. Türkiye İHA Kayıt Sistemini geliştiren ve işleten Kapadokya Üniversitesi, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programı ile hem Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde önlisans eğitimleri vermekte hem de İHA’ların kullanıldığı sektörlerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük programlar düzenlemek suretiyle ülkemizde insansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaşmasına destek vermektedir.



ARGE projeleri de yürütülüyor

KÜN,IHA Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde arge, tasarım ve geliştirme faaliyetleri de yürütmektedir. Merkez, sivil hava sahasında uçurulacak insansız hava araçlarının canlı takip edilmesi, hava trafiğinin yönetilmesi ve görüş alanı dışı uçuş (BVLOS) kontrollerinin sağlanması için platform geliştirmek üzere de bir proje yönetmektedir.

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