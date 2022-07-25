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NEVÜ, Üniversite adayı gençlerle buluşuyor ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Erzincan’da başladı

İHA

NEVÜ, Üniversite adayı gençlerle buluşuyor ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Erzincan’da başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ çerçevesinde Erzincan’da üniversite adayı gençlerle buluşuyor.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) dönem başkanlığını yaptığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün de üyesi olduğu Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından 25 Temmuz 03 Ağustos 2022 tarihlerinde Amasya, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde düzenlenecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’nın ilki Erzincan’da başladı.

NEVÜ Üniversite Adayı Gençlerle Buluşuyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ilki bugün Erzincan İli Barış Manço Parkı’nda düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı’nda açtığı tanıtım ve tercih standı ile üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşuyor. Alanında uzman personelle ile fuarda yerini alan NEVÜ, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben üniversite tercihinde bulunacak gençlere ve ailelerine Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte 6 ilçede 7 kampüsünde 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü, 19 Araştırma Merkezi, 57 Öğrenci Kulübü ve 12 Öğrenci Topluluğu bulunan, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları, sosyal tesisleri ve barınma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

NEVÜ 10 İl’de Üniversite Adayı Öğrencilerle Buluşacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), ilki Erzincan’da düzenlenen ve toplam 10 İl’de gerçekleştirilecek olan ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’n da üniversite adayı gençler ve aileleriyle buluşmaya devam edecek.
‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ günleri ise şu şekilde;
1Erzincan; 25 Temmuz 2022 Pazartesi, Barış Manço Parkı, Valilik Karşısı
2 Sivas; 26 Temmuz 2022 Salı, Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesi
3Tokat; 27 Temmuz 2022 Çarşamba, Cumhuriyet Meydanı, Tokat Valiliği Önü
4Amasya; 28 Temmuz 2022 Perşembe, Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi
5Yozgat; 29 Temmuz 2022 Cuma, Yozgat Cumhuriyet Meydanı
6Kırşehir; 30 Temmuz 2022 Cumartesi, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi
7Nevşehir; 31 Temmuz 2022 Pazar, Nissara Alışveriş Merkezi 2. Kat
8Niğde; 1 Ağustos 2022 Pazartesi, Niğde Belediye Başkanlığı Önü, Yukarı Kayabaşı Mah.
9Kayseri; 2 Ağustos 2022 Salı, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı / Kocasinan
10Malatya; 3 Ağustos 2022 Çarşamba, Eski Soykan Parkı İnönü Cad. (Kapalı Çarşı Karşısı)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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