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Nevşehir’de vakalar yükselince, aşıya talep arttı Nevşehir’de bayram tatili sonrası Covid - 19 vakaları yükselişe geçti

İHA

Nevşehir’de vakalar yükselince, aşıya talep arttı Nevşehir’de bayram tatili sonrası Covid - 19 vakaları yükselişe geçti

Son iki yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını tedbirlerin kaldırılmasından sonra vaka sayıları Nevşehir’de tekrar yükselişe geçti. Vakalar yükselmeye başlayınca aşıya da talep arttı.
Nevşehir Devlet Hastanesinde günlük 200 vatandaşa randevu verilirken, randevusuz gelen hastalar da geri çevrilmiyor. Hatırlatma aşısını yaptırmaya gelen Emine Çelikel; “Herkesin aşı vurulmasını tavsiye ederim. İnsan yaşamak istiyorsa aşı olmalı. Her şeyin başı sağlık” diye konuştu. Sağlıklarını önemsiyorlarsa aşılarını yaptırsınlar diyen Meltem Yıldız da; “Ben daha önce Covid atlattım. Tekrar olmamak için hatırlatma dozumu yaptırıyorum. Aşıya karşı bir tepkilerinin olmaması gerekiyor. Sağlıklarını önemsiyorlarsa aşılarını yaptırmaları gerekiyor” dedi.

‘Vaka sayılarında artış devam ediyor’
Nevşehir Devlet Hastanesinde randevulu ve randevusuz gelen vatandaşlara hatırlatma aşılarının yapıldığını söyleyen Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ömer Ertuğrul İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Covid salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçmiş olmakla birlikte, vaka sayılarımızdaki artışı gözlemledik. Bu vaka sayılarındaki artıştan dolayı bakanlığımız iletmiş olduğu direktifler sonucu, aşı polikliniğimizde sayılarımız vatandaşlarımızın hassasiyetinden dolayı artmış durumda. Aşı polikliniğimizde hem randevulu, hem de randevusuz gelen hastalarımıza aşı uygulamaktayız” diye konuştu.

‘Aşı konusunda ciddi hassasiyet bekliyoruz’
Vatandaşlardan aşı olmaları konusunda ciddi hassasiyet göstermelerini tavsiye eden Dr. Ertuğrul, “Üç marka aşımız da hastanemizde uygulanmakta. Günlük 200 civarında aşı randevumuz açık. Ama bunun dışında da randevusuz gelen hastalarımıza da aşı uyguluyoruz. Vaka sayılarımız özellikle bayram tatili sonrasında artış göstermekte günlük yaptığımız test sayımız 400 450'yi bulmuşken, bunların 200250 arasındakilerin pozitif olduğunu görüyoruz. Servis ve yoğun bakımına yatışlarımız da ciddi bir yansıma olmasa da, vaka sayılarındaki artıştan dolayı biz üzerimize düşeni yaparak gereken önlemleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Günlük aşılama oranı 200'ü geçti’
Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ömer Ertuğrul, “Aşı polikliniğimizde 11 Temmuzda on yedi aşı yapmışken, 9 günlük tatil içinde yaptığımız ciddi çalışmalar sonucunda günlük 100 ila 200 arasında aşı sayımız var. Son iki üç gündür de 200'ün üzerine çıkmış bulunmaktayız. Turkovac aşılarımız da başlamıştır. Her üç marka aşımızda yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı kendilerini korumak için ve özellikle aşı zamanı gelmiş, son 6 ay içerisinde hastalığı geçirmeyen ve son dozu üzerinden 6 ay geçen herkese aşı tanımlanmakta. Lütfen aşı tekrarını yaptıralım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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