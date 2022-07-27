Kapadokya'da turizmciler pandemi kısıtlamalarına dönmek istemiyor

Acente Turizmci Dündar Karabenli, turizmciler olarak vaka sayılarının artmasından endişe ettiklerini belirterek, tekrardan kapanma yaşanmaması için vatandaşların tedbir almalarını istedi.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan turizmciler, kapanmaların yaşandığı günlere dönmek istemiyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü, 2020 ve 2021 yıllarındaki kayıplarını 2022 yılında kapatmaya çalışıyor. Kapadokya Bölgesi'ndeki turizmciler de korona virüs vakalarının artması üzerine tekrar endişeye kapıldı. 2019 yılında iyi bir sezon yaşadıklarını, ancak 2020’den itibaren hem pandemiyle hem de ekonomik olarak mücadele ettiklerini söyleyen Acente Turizmci Dündar Karabenli, "2018 ve 2019 yılları çok iyi bir sezondu. 2020'de pandemi süreci bizim için büyük bir şok oldu. Bütün yatırımlara ara vermemiz gerekti. 2 yıl boyunca biz pandemi süreci ile ekonomik olarak mücadele ettik. Çünkü şirketimizden hiçbir çalışanımızı çıkartmadık ama bu durum finansal olarak bizi zorladı. 2022 yılına geldiğimizde sezonda bir rahatlama olacağına inandık ve öyle oldu. Fakat pandemi geri geliyor gibi. Çünkü tedbirler bırakıldıktan sonra Avrupa’da olsun Türkiye’de olsun vaka sayıları çok fazla arttı. Müşterilerimiz Kuzey Afrika’dan Tunus’tan, Fas’tan veya Orta Doğu’dan geliyor. Oradaki tedbirlerde kaldırıldı. Türkiye’de ki tedbirleri de kaldırdık. Türkiye’deki tedbirlerin kaldırılması bir bakımdan iyi oldu. Turistin ülkemize gelmesini sağladı” diye konuştu.

Karabenli, "Özellikle İstanbul’da vaka sayısı çok arttı. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin her bölgesine ve Kapadokya bölgesine gelen birçok müşterimiz var. Eylül ayından sonra vaka sayılarında büyük bir yükseliş bekliyorum. Hastaneye yatmalar ve ölümler başlarsa tabi pandeminin 2022’de ki şokunu tekrar yaşayabiliriz. Bundan da çok korkuyoruz. Turizmci olarak kendimizi rahat hissetmiyoruz. En azından toplu taşımalarda ve insanların toplu bulunduğu alanlarda maskeye geri dönülmesi gerekiyor.. Tabi insanlarda bir huzursuzluk var, biz de korkuyoruz. İnsanlarım huzursuzluğu seyahat etmelerini engelleyebilir” dedi.



"Turistler ileri tarihli rezervasyonlardan kaçınıyor"

İleri tarihli rezervasyonların düştüğünü söyleyen Karabenli, "Özellikle Fransız'lar, İtalyan'lar yavaş yavaş rezervasyonları düşünür oldular. Uçak bileti almadan 'acaba tekrar aynı problemi yaşar mıyım', 'bir ülkede kalır mıyım', 'dönemez miyim' diye kendilerine sorar oldular. Bu durumların da bizleri zorlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.