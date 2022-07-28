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13. yüzyıla kadar kilise olan cami, ibadete açılacağı günü bekliyor Eski Kaya Cami Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendi

İHA

13. yüzyıla kadar kilise olan cami, ibadete açılacağı günü bekliyor Eski Kaya Cami Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendi

Çavuşin Eski Kaya Camii Kapadokya Alan Komisyonu'nca Tescillendi. Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan 1. Grup Anıtsal yapı niteliğindeki Eski Kaya Camii Kapadokya Alan Başkanlığınca, gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendi.
Kapadokya Alan Başkanlığı'nca yürütülen işlemler ve yapılan incelemeler sonucunda; Çavuşin köyünde bulunan Eski Kaya Camisi’nin 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' özelliği taşıdığı anlaşıldığından; söz konusu mimari yapı Kapadokya Alan Komisyonunca '1. Grup Anıtsal Yapı' olarak tescillendi. 1960’lı yıllarda bölgede yaşanan heyelan nedeniyle Kaya Camisinin de içinde bulunan alan 'afet bölgesi' ilan edilerek boşaltıldı. 2011 yılında tekrar restore edilerek ziyarete açılan Eski Kaya Camisi'ni gezen Yakup Dinar yaptığı açıklamada; “Ben buralara daha önce gelmiştim. Ancak ailem hiç gelmemişti. Bölgeyi gezerken bu yapı dikkatimi çekti. Dışarıdan kilise olarak görünüyordu. İçeri girdiğimizde cami olduğunu gördüm. Bu da benim çok hoşuma gitti. Duyduğuma göre; burası yeni restore edilmiş. Yakında içinin halıları serilerek tekrar hizmete açılacak olması ve turistlerin buraları gezmesi çok mutluluk verici bir şey” şeklinde konuştu.

13. yüzyıla kadar kilise olarak kullanıldı
Doğu cephesi kayadan oyma, batı ve güney cepheleri ise taş malzemeyle inşa edilmiş kâgir bir yapı olan Çavuşin Eski Kaya Camisi'nin, bitki motifli taş süslemeleriyle ve bölgede pek çok camide örneğine rastlanan minare yapısıyla dikkat çektiğini söyleyen Çavuşin köyü Muhtarı Halil Çopur da İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Eski Kaya Camimiz 13. yüzyıla kadar kilise olarak kullanılmış. 13. yüzyılda Selçukluların bölgeye hakim olmasıyla birlikte camiye çevrilerek, cami olarak kullanılmıştır. 1961 yılında meydana gelen heyelandan sonra köyümüz aşağı taraftaki yeni yerine taşındı. Camimiz de kullanılamaz durumda olduğundan ibadete kapatıldı. 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığının Korunması Gereken Kültürel Miras listesine almasından dolayı camimizde tekrar restorasyon işlemleri başlayıp, restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra tekrar ibadete açılacağını düşünüyorum” dedi.

Selçuklu izlerini taşıyor
Avanos ilçesinde bağlı Çavuşin köyünde yer alan caminin ilk imamının Hafız Derviş olduğu sanılmakta. Yapım tarihi bilinmeyen yapı köyün en eski ikinci camisi. İlk yapıldığında bölgenin özelliklerine uygun şekilde bir kaya kütlesi oyularak oluşturulmuş ve 35 metrekarelik bir alanda yer aldığı tahmin edilmekte. Zamanla kapasitesi yetersiz kalan caminin giriş ve kıble taraflarından genişletme çalışmaları yapıldı. 1940'lı yıllarda yapılan bu genişletmelerle caminin kapladığı alan 65 metre kareye çıkartıldı. Caminin minaresi bölgede örneğine sık rastlanan Selçuklu tarzında inşa edildi. 1961yılında bir heyelan sonrası köyün caminin de içerisinde yer alan bir kısmı afet bölgesi ilan edilerek boşaltıldı. Bu dönemde kapanan cami 2011 yılında restore edilerek turistlerin ziyaretine açıldı.
'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' özelliği ile '1. Grup Anıtsal Yapı' olarak tescillenen camii ibadete açılacağı günü bekliyor.

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