Aranan şahıs tutuklandı

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Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalma' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan E.Ö. isimli şahsın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan E.Ö., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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