Nevkart için ön başvurular başladı

Nevşehir’de önümüzdeki aylarda özel halk otobüslerinde kartlı sisteme geçilecek olması dolayısıyla kart satış ve dolum merkezi olmak isteyen esnaflardan ön başvuruları alınmaya başlandı.

Nevşehir’de şehir içi yolcu taşımacılığı gerçekleştiren özel halk otobüslerinde kartlı sisteme geçiş çalışmaları sürüyor. 20222023 eğitim öğretim dönemi başlatılması planlanan kartlı sistem ile birlikte bundan böyle özel halk otobüslerinde yolcular ücretlerini NEVKART ile ödeyecek. Sisteme geçiş öncesinde özel halk otobüslerine kart için gerekli cihazların kurulumu sürerken vatandaşların kartlara kolayca ulaşabilmesi için de şehir genelinde bayilendirme yapılacak. Bunun için otobüs güzergahları üzerinde bulunan esnaflardan kart satış ve dolum merkezi olmak isteyenler için ön başvuru alınacak.

İşyeri sahipleri ön başvurularını http://portal.nevsehir.bel.tr/ekent/basvuruadresinden online olarak yapabilecek.

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