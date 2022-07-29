Nevşehir Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir Belediyesi; Güzelyurt Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için belediye ekipleri alt yapı çalışmalarına başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesi ile başlayan altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. Kentin birçok mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerinin yeni durağı Güzelyurt Mahallesi’ndeki Şehit Ömer Halisdemir Caddesi oldu. Yoğun bir yerleşiminin bulunduğu cadde de eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son vererek vatandaşlarının yaz aylarında yaşadığı mağduriyeti gidermek isteyen belediye ekipleri bu sabah çalışmalarına başladı. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol söküm çalışması yapılan cadde de Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı tamamen yenilenecek.

Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının tamamlanmasının ardından ise ise yaya kaldırımları yenilenerek yol yapım çalışması başlatılacak.

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