NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, 20222023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alacak.

NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 2022 2023 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı için; 15’i Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına ve 15’i de Alevi Bektaşi İlmi Kaynakları Anabilim Dalı tezli lisans yüksek programına olmak üzere toplam 30 öğrenci alacak. Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü ilanında belirtilen Tezli Yüksek Lisans programları için öğrenciler başvurularını http://aday.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak 0107 Ağustos 2022 tarihlerinde, yabancı uyruklu öğrenciler ise başvurularını https://intstudent.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden 0107 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak yapacaklar. Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü 20222023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanına https://hbvenstitu.nevsehir.edu.tr/tr/34965 linkten ulaşılabilecek.

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