(Düzeltme) Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ürgüp Beldesi Derbent Vadi Virajı'nda meydana gelen kazada, sıcak hava balonu yer ekibini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.