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Vali Becel: “Gençlerimiz yeteneklerine ve becerilerine göre tercih yapsınlar”

İHA

Vali Becel: “Gençlerimiz yeteneklerine ve becerilerine göre tercih yapsınlar”

Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından, üniversite adayı gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanıyabilmeleri hem de doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları’ Nevşehir Nissara AVM’de açıldı.
Fuarın açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ile üniversitelerin akademik personelleri katıldı. Açılışın ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Ardahan Üniversiteleri’nin stantlarını ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, üniversiteler hakkında bilgi aldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada, “Bugün yorucu bir sınav maratonundan çıkıp, tercih yapma arifesinde olan gençlerimizin, tercihlerini doğru yapabilme gayesiyle ilimizde gerçekleştirilen 12 üniversitenin katılmış olduğu, tanıtım fuarının açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önemli olan, gençlerin doğru tercih yapabilmesi, yeteneklerine ve becerilerine uygun olan üniversiteye ve bölümlere gitmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi gerek alt yapısıyla gerek kampüsü ile Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden birisi. Gençlerimizi NEVÜ’ye bekliyoruz. Tarih ve turizm anlamında önemli bir destinasyon olan Nevşehir’de okumanın keyfini yaşasınlar, burada üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlardan yararlansınlar. Yurt imkanları açısından da oldukça şanslı olduğumuzu değerlendiriyoruz. Tercih yapacak öğrencilerimizi Nevşehir’e bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin de yaptığı açıklamada, “Anadolu Üniversiteler Birliğinin, üniversite tercihleri öncesi lise mezunu ve üniversite tercihi yapacak gençlerimize yardımcı olmak amacıyla Türkiye çapında düzenlenen tanıtım fuarına bugün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Fuarın amacı birliğe kayıtlı üniversiteler ile üye olmayan üniversitelerin akademik personeliyle birlikte üniversitelerini tanıttığı stantlar açmaları. Bu gün burada öğrencilerimizi ağırlayacağız. Farklı illerden farklı üniversitelerimiz şu an buradalar. Öğrencilerimiz gün boyu bölümleri tanıyacaklar. Üniversitelerin imkanlarından haberdar olacaklar. Bizler de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, 10 fakültemiz ile yüksek okullarımız ve yeni açılan bölümlerimiz ile öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Öğrencilerimizin tercih öncesi sağlıklı bilgilendirilmesi, onların hayatlarının geri kalan kısmında kendilerini etkiyecek olan bölümü ve üniversiteyi okumalarına etki edecek bir tanıtım olduğu için öğrencilerimizi bu fuara bekliyoruz. Öğrencilerimiz okumak istedikleri bölümler ile ilgili buradaki akademik personellerden bilgi alarak daha sağlıklı tercih yapabilecekler. Biz de öğrencilerimizi yurt imkanlarının, sosyal imkanların, kültürel imkanların bol olduğu Kapadokya’nın merkezindeki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Ardahan Üniversitesini Nevşehir’deki gençlere tanıtmak için fuara katılan Ardahan Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Baydın da yaptığı açıklamada, “Bugün Anadolu Üniversiteler Birliği fuarında öğrencilerimize üniversitemizi tanıtmak için bulunmaktayız. Nevşehir’deki öğrencileri üniversitemizi tanımak için bekliyoruz” dedi.
Ardahan Üniversitesinin tanıtımına katkıda bulunmak için fuara gelen Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gamze Bulga da, “Ardahan Kafkaslar'a açılan bir kapıdır. Bundan dolayı Ardahan’ı tercih etmelerini istiyorum. Çok geniş bir eğitim kadromuz var. Bence öğrencilerimizin bu kadrodan yararlanmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları Niğde, Kayseri ve Malatya'da düzenlenecek tanıtım günleri ile sona erecek.

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