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NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek sınavı İle öğrenci alacak

İHA

NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek sınavı İle öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 20222023 eğitimöğretim yılı için özel yetenek sınavı ile 45 öğrenci alacak.

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 20222023 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci alımları için başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; 4 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 15 kadın, 15 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2’si kadın ve 2’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenciyi özel yetenek sınavı ile kabul edecek.

Özel Yetenek Sınavı Sınav Takvimi
NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için adayların kayıt başvuruları, 1528 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden alınacak.
2 Eylül 2022 tarihinde sporcu özgeçmiş puanlarının açıklanması ile birlikte aynı gün adaylar NEVÜ Spor Merkezi’nde özel yetenek sınavına girecek olup, sınavın 02 Eylül 2022 tarihinde bitmemesi halinde ise 03 Eylül 2022 tarihinde sınav devam edecek.
02 Eylül 2022 tarihinde saat 17:00’ye kadar sporcu özgeçmiş puanların itirazlarının alınması ve 03 Eylül 2022 tarihinde itirazların açıklanmasının ardından 05 Eylül 2022 tarihinde ise özel yetenek sınavı yerleştirme puanları açıklanacak.
Özel Yetenek Sınavı Bilgilendirme Web Siteleri:
https://www.nevsehir.edu.tr/tr/34882
Aday Başvuru Linki:
http://aday.nevsehir.edu.tr
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
20222023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

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