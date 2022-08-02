Özel öğrenciler çanak yaparak hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler çanak yaparak hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar

İHA

Özel öğrenciler çanak yaparak hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çanak çömlek ve ebru kursuna katılan öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.
Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Özel Eğitim Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda özel öğrencilere çanak çömlek yapımının yanı sıra, ebru sanatı da öğretiliyor. Kurslara Nevşehir merkez başta olmak üzere, merkeze bağlı belde ve köylerde bulunan özel eğitim çağının dışında kalan öğrenciler katılıyor. Açılan kursu inceleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat yaptığı açıklamada, “Özel Eğitim öğrencilerimizin özellikle de öğrenim çağının dışına çıkan Özel Eğitim öğrencilerimizin eğitimi ciddi bir sorundu. Bu soruna bakanlığımız çözüm getirdi. Halk Eğitim Yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak, Taşıma yönetmeliğini değiştirerek yıl boyunca bu öğrencilerimizin eğitim göreceği taşınma yerlerine taşınmasını sağladı. Biz de bakanlığımızın bu projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezimizi öğrencilerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Burada seramik atölyesi, çömlek atölyesi ve güzel sanatlar atölyesi, ebru sanatı atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ve drama atölyesi gibi atölyelerimiz olacak. Çocuklar burada hem eğlenecek hem zaman geçirecek hem de aileleriyle birlikte olacak. Ayrıca bazı öğrencilerimiz belki bu sürecin sonunda meslek sahibi olacak. Bu proje yıl boyunca devam edecek. Bu Özel Eğitim öğrencilerimiz için yapacağımız çalışmalar yıl boyunca da devam edeceği için süre içerisinde velilerimizle de onların rehabilitasyonu, iyileşmesi, onlarında iyi zaman geçirmesini sağlayacak bir ortam oluşturacağız” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Polat, “İl merkezimizin merkezde ve köylerimizdeki tüm öğrencilerimizi taşıyabileceğiz. İlçelerimizde de ilçelerimizde bulunan Halk Eğitim Merkezleri bu süreci yönetecek. Bu şekilde öğrencilerimiz eğitim almış olacak. İlimiz; seramik ve çömlek açısından önemli bir yere sahip, bunu ön plana çıkartmak istiyoruz. Özellikle Özel öğrencilerimizle bunu ön plana çıkartabilirsek bu ilimiz için de bir vizyon olacak” şeklinde konuştu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel eğitim merkezine gelecek özel kursiyerler taşıma sistemi ile ücretsiz taşınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek sınavı İle öğrenci alacak
YEREL HABERLER NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek sınavı ...
Genç Sporcular 23 madalya kazandı Genç Sporcular Yozgat'tan 23 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Genç Sporcular 23 madalya kazandı Genç Sporcular ...
NEVÜ Antrenörlük Bölümü, Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alacak
YEREL HABERLER NEVÜ Antrenörlük Bölümü, Özel Yetenek sınavı ile ...
Nevşehir’de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz ...
Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak
YEREL HABERLER Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak
Hırka Dağı'na keklik salındı
YEREL HABERLER Hırka Dağı'na keklik salındı
12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Koray, doktor olmak için davul çalıyor
Vali Becel: “Gençlerimiz yeteneklerine ve becerilerine göre tercih yapsınlar”
YEREL HABERLER Vali Becel: “Gençlerimiz yeteneklerine ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.