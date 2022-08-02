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Kapadokya gökyüzü şölenine hazırlanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: "Bu tür etkinlikler bölge turizmine katkı sağlayacak"

İHA

Kapadokya gökyüzü şölenine hazırlanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk: "Bu tür etkinlikler bölge turizmine katkı sağlayacak"

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kapadokya Ürgüp Balon festivali 'Balonfest' yine renkli görüntülere sahne olacak.
Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3. Kapadokya Ürgüp Balon festivali öncesi basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bu tür etkinliklerin bölge turizmine katkı sağladığını söyledi. Başkan Aktürk; "Bu yıl yine heyecanlı bir şekilde festivalimize hazırlanıyoruz. Pandemiden sonra geçen yıl bağ bozumu ile birleştirdiğimiz balon festivalimizin 3.sünü gerçekleştireceğiz. Perşembe günü festival açılış kortejimizle başlayıp, Pazar gününe kadar devem edecek. Öncelikle Ürgüp'ümüzün tanıtımına, bölgemizin tanıtımına katkı sunacağına inandığımız güzel bir festival havası olacak” dedi. Tüm Türkiye'yi, Tüm Dünyayı 4 Ağustos Perşembe Günü Festivale davet eden Belediye Başkanı Aktürk "Akşamları night glow gösterileriyle, sanatçılarımızın vereceği konserlerle 4 gün coşku içerisinde yoğun bir katılımla bu festivali hayata geçireceğiz. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı 4 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'da yoğun bir katılımla güzel görsel şovların olacağı bir kortejle başlatacağımız festivalimize, bölgemize davet ediyoruz.

"Önümüzdeki 3 ay boyunca bölge yoğun bir şekilde ziyaretçi alacak"
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını bölge için önem arz ettiğini belirten Aktürk, "Ağustos ayında Balon Festivalimizi hayata geçiriyoruz. 91011 Eylül'de de bu yıl 50.sini organize edeceğimiz Bağ Bozumu Festivalimizi, şehrimizin nişanesi olarak kutlayacağımız yarım asır dalya diyeceğimiz bir festivalimizi hayata geçireceğiz. Ondan sonra da biliyorsunuz Ekim ayında da 70'e yakın ülkenin sporcularının katılım sağladığı yine Ultra Trail Yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Bu önümüzdeki 3 ay boyunca bölge; yoğun insan ziyaretçisi ile ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda doya doya zenginliğe kavuşacağı bir 3 ay yaşayacak” şeklinde konuştu.

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