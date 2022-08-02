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NEVÜ 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022'de

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022'de üniversite adayı öğrencilerle buluşuyor.

NEVÜ 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022'de

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022'de üniversite adayı öğrencilerle buluşuyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite tercihi yapacak adaylara profesyonel destek sağlayarak tercih sürecini kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik olarak 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı' başlattı. Merkez yerleşke ile birlikte ilçelerdeki toplam 8 kampüste 10 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 4 enstitü, 19 araştırma merkezi, 57 öğrenci kulübü ve 12 öğrenci topluluğu,, gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile tercih edilme oranları oldukça yüksek, ülkenin seçkin üniversiteleri arasında yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), tüm birimlerinden oluşan uzman ekip ile 0103 Ağustos 2022 tarihlerinde yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilen fuarda yerini aldı.
NEVÜ sanal fuarda sahip olduğu programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetleri başta olmak üzere öğrencilere sunulan imkanlara dair üniversite adayı öğrencilerle sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirerek kendilerini merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendiriyor.

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