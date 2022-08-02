NEVÜ Müzik Eğitimi Anabilim dalına öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi, 20222023 EğitimÖğretim Yılı için Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı’na Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak.

20212022 EğitimÖğretim yılında ilk öğrencilerini alan NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, 20222023 EğitimÖğretim yılı için öğrenci alımları başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre Müzik Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı ile 40’ı T.C. vatandaşı ve 4’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 44 öğrenci alacak.

Adaylar, Müzik Öğretmenliği Programı için başvuru ve ön kayıtlarını, çevrim içi olarak 0919 Ağustos 2022 tarihlerinde http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden yapacak. 23 Ağustos 2022 tarihinde özel yetenek sınavına girecek olan adaylar, 2526 Ağustos 2022 tarihlerinde kesin kayıtlarını yapacak. Boş kalan kontenjan için kayıtlar ise 0102 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

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