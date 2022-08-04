Kapadokya'da 3'üncü 'Ürgüp Balon Festivali' başladı

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ürgüp Balon Festivali başladı.
Ürgüp Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivale Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve çok sayıda kişi katıldı. 4 gün sürecek etkinlik, halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından bölgedeki sıcak hava balonu firmalarının araçları ve turizmcilerden oluşan festival korteji, tören alanına kadar yürüdü. Törende konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türkiye'nin en havalı festivali diye adlandırdığımız ve bölgemize gelen misafirlerin yaptığı en etkili aktivite olarak da bilinen ve 4 gün sürecek balon festivalini düzenliyoruz. 24 balon firmasının bize destek ve iştirak edeceği güzel bir 4 gün geçireceğiz. Akşamları Balon Night Glow Show ve sabahları da balon uçuşlarıyla, bölgede yoğun bir etkinlik ve katılım olsun istiyoruz. Festival ile bölgenin turizm zenginliğine katkı sunmasını bekliyoruz. Festivaller düzenlendiği bölgenin ekonomik, kültür ve sosyal bakımdan birçok yeniliğe katkı sunar. Şu anda uçaklarda ve otellerde yer yok. Demek ki bazı şeyler doğru yapıldığında amaca ulaşıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-08-04 21:25:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.