Erdoğan: Piyasaları rahatlatacağız, zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak (2)

HACI BEKTAŞ-I VELİ'Yİ ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'daki programının ardından Nevşehir'e geçerek, Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka yürüyüşünün 751'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program '4 kapı 40 makam' konulu tiyatro gösterisi ile başladı. Burada yaptığı konuşmada "Hacı Bektaş-ı Veli yolu bugün de yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"Bizlerin burada cem olmasına vesile olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli vesilesiyle tevhidimiz 'bir olalım, iri olalım, diri olalım' üzerine kuruludur. Hazreti Hünkarın kaynağını Kur'an'dan alan 4 kapı 40 makam esasıyla yaptığı hizmetler bugün bizim de hayatımıza yön veren vermesi gereken ilkeleri ifade etmektedir. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbeyle, tavazuyla edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale Savaşına, milli mücadeleden son 40 yılımıza damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum. Verdiğimiz mücadelelerin hayırlı neticelenmesini gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir diyen hazreti hünkar başta olmak üzere Erenlerin gönül sultanlarını dualarına borçlu olduğumuzu da biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyleyse hazreti hünkarı rahmetle anarak ikrarımızı verelim. Allah eyvallah kapısında döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa kaldır, doğru gez dost gönlünü incitme, yaşlan söyleme, haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, bu yol kıldan köprüdür geçemezsin, demirden leblebidir çiğneyemezsin, ateşten gömlektir giyemezsin, riya ile ibadet şirk ile itaat olmaz, söylediğin meydanın sakladığın senin, Allah eyvallah."

Yapılan çalışmalara da değinen Erdoğan, "Vefatının 750'nci yıl dönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak değerlendirdik. Hazreti Hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyada düzenlediğimiz etkinlikle paylaştık. Koronavirüs salgınının olduğu ortamda bir ışık yakabildiysek ne mutlu bize. Bilindiği gibi Hacı Bektaş-ı Veli dergahı Cumhuriyetle birlikte diğer dergahlarla birlikte kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir. Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş-ı Veli dostlarının iştirakiyle hizmete girmiştir. Böylece Hazreti Hünkarın 'sevgi, saygı üzerine kurulmuş yapımız ta ezelden ebede açık durur kapımız' sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir. Ayrıca, geçen sene Hacı Bektaş-ı Veli'nin Sulucakarahöyük'te geldiğinde sofrasına oturduğu Kadıncık Ana Evinin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açmıştık. Bu yıl da Hazreti Hünkarın komşusu, onun mihmanı olan Bektaş Efendi Türbesinin restorasyon işlemlerini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALEVİBEKTAŞİ VATANDAŞLARIMIZIN 8 BİN 740 TALEBİ BELİRLENDİ'

Cemevleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Muharrem orucu vesilesiyle Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı Türbesinde canlarla bir araya gelip, hem Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ettik hem de samimi bir muhabbet gerçekleştirdik. Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinesinde milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, AleviBektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlıklarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecektir. Ayrıca, çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanına sahip hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı halen hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar" dedi.

'BU SİNSİ VE ALÇAK OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ'

Birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi AleviBektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de ben gördüğüne inanıyorum. AleviBektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız." (DHA)Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZERMetin YILDIRIM/ NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZERMetin YILDIRIM

2022-08-13 23:00:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.