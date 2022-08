Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (2)

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz mevcut eğitim sisteminin kapasitesini artırmak için nasıl çalışıyorsak bu katkının en önemli bileşeni olan siz öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için de her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki aramıza kimse girmesin. Ben inanıyorum ki o atılan tohumlar ülkenin eğitim sisteminin katkısının artmasında, ülke de eğitim fırsat eşitliğinin güçlenmesinde sonuçları çok uzun sürelerde kalıcı olacaktır. İnşallah 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı çok başarılı olur. Biliyorsunuz bu toplantıları İstanbul'da yapmaya başladık. Amacımız, 1 yıllık dönemi bir değerlendirelim neler yaptık, nerden geldik, nereye doğru gidiyoruz. Benim için en değerli yer okul. Okulun her türlü ihtiyacını bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Bu yıl yeni uygulamaya başladıklarını belirten Bakan Özer, "Daha önceden bakanlığımız sadece ortaöğretim okullarına bütçe gönderirken, artık anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da bu bütçe gönderiliyor. Önceden iller ilçelere gönderiyordu. Zaman zaman gecikmeler oluyordu. İlk kez anaokulundan liseye kadar tüm okulların artık bütçesini doğrudan okul birliğinin bütçesine aktarmaya başladık. Gerçekten bu milli eğitim tarihinde uzun yıllardan beri konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen bir adım. Dolayısıyla bizim için eğitim sistemindeki en kıymetli liderlerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlerin hizmetinde olmaktan, her türlü ihtiyacınızı karşılamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Bakan Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma değinerek, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitime yapılan yatırım ülkenin çok daha güçlü olabilmesi için gerçekten atılmış en büyük adımlardan birisi olarak eğitim tarihinde yerini alacaktır. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve okullar arası başarı farkının da azaltılmasında çok büyük katkısı olacak. Bir eğitim sisteminde arkadaşlar bir sınıfta heterojen dağılım istenir. Aynı seviyede öğrencilerin olması hiçbir zaman istenmez ki akran eğitimi alabilsin. Birbirlerine öğretebilecekleri şeyler olsun. Akademik olarak başarılı öğrencileri belli statülere göre ayırt edip, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencileri de imam hatip ve meslek liselerine yerleştirdi. Bir anda kantarın topuzu kaçtı. Aynı eğitim seviyesinde 2-3 yıllık farklar ortaya çıktı. Bu kendiliğinden mi oldu? Hayır. İşte bu hep toplumsal mühendislik projelerinden ve eğitim politikalarının yansımalarından kaynaklandı."

Mesleki eğitimin önemli olduğuna da vurgu yapan Bakan Özer, "Bir ülkede mesleki eğitim dengesini bulmazsa sadece iş gücü piyasası anlamında aranan eleman ihtiyacı karşılanmamakla kalmaz, aynı zamanda ortaöğretim sisteminin dengesini bulamazsın. Onun için katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra geçmiş bakanlarımız ve bürokratlarımız mesleki eğitimi güçlendirmek için çok büyük çaba sarf ettiler. Biz sadece farklı bir yaklaşım sergiledik. Dedik ki madem özel sektör mesleki eğitimin yükünü üzerine almıyor, o zaman özel sektörü mesleki eğitim içerisine dahil etmemiz lazım. İşte bu yaklaşımla yapmış olduğumuz şey, müfredatı birlikte güncellemek, iş gücü piyasasının talep etmiş olduğu beceriye göre eğitim sistemini dizayn etmek, aynı zamanda öğretmenlerimizin iş başına mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlama, arz talep dengesini rasyonel bir zemine oturtma ile ilgili yeni düzenlemeler ürettik. Bir anda mesleki eğitime talebin çok arttığını görüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-08-19 17:44:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.