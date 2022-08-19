Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3)



'KISA SÜREDE 520 KÖY OKULUNU YAŞAM MERKEZİ'NE DÖNÜŞTÜRDÜK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Avanos Üçkuyu İlkokulu Köy Yaşam Merkezi açılışına katıldı. Bakan Özer, "İstedik ki köylerimizde çocuklarımız taşımalı eğitimle değil bulundukları noktada ilkokul eğitimini alsınlar. Onun için yönetmeliği değiştirdik. Tüm Türkiye'deki köy okullarımız istenmesi durumunda öğrenci sayısına bakılmaksızın açılabilecek ve çocuklarımız oradan eğitim hizmeti alabilecek. Yine köylerde anaokulu açılması ile ilgili 10 öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Sadece bu adımımızda 1800 köyümüzde 20 bin yavrumuz köy anaokullarıyla buluştular" dedi.

Bakan Özer, anaokullarının yanı sıra köylere halk eğitim merkezleri de açmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ederek 3 binin üzerinde farklı kursu buradaki vatandaşlarımıza getirelim istedik. Samsun'da başlatmış olduğumuz bu proje adım adım Türkiye'nin her noktasına yayılmaya başladı. Bugün ilk defa rakam vereceğim. Şu ana kadar kısa sürede 520 köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürmüş bulunuyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar bu rakamı bine çıkartacağız." ifadelerini kullandı. (DHA)Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-08-19 19:15:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.