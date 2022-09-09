Bakan Soylu, Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu yönetti: 75 gözaltı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile 75 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kente gelerek operasyonu yöneten Bakan Soylu, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle eğitim-öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerimizde yoğun bir şekilde baskılama çalışması sürdürülmektedir" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 75 kişiyi eş zamanlı baskınlarla yakaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kente gelerek operasyonu yönetti. Söz konusu operasyonun 6 ay süren bir takiple yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'müzün gerçekleştirdiği bir operasyon çerçevesinde, bugün toplam 153 şüpheli dosya söz konusuydu. Bunun bir bölümü, dosya içeriğinde 6 aylık süreçle birlikte gözaltına alındı. Bugün toplam 87 şüpheli; bunlar özellikle uyuşturucu satıcıları, temin edicileri ve nakliyecileri oluyor. Bu 87 kişinin 75'i şu ana kadar gözaltına alındı" dedi. Mersin'de de eş zamanlı operasyon yapıldığına dikkati çeken Soylu, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda özellikle eğitim-öğretim dönemi açılmadan önce tüm illerimizde yoğun bir şekilde baskılama çalışması sürdürülmektedir" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU, TÜRKİYE'YE GİRDİĞİ ANDA YAKALANIYOR'

Uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini kaydeden Soylu, "Buradan kamuoyuna şunu söylemek isterim; geçmiş yıllarda Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 70'i batı illerinde yakalandı. Oysa son yıllarda kurduğumuz sistem ile Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun yüzde 70'i Ağrı, Van ve Hakkari illerinde yakalanmaktadır. Uyuşturucu, Türkiye'ye doğudan girdiği andan itibaren yakalanmaktadır. Bu baskılama uyuşturucu rotasının özellikle afyon ve eroinde Balkan rotasından Akdeniz rotasına kaymasına teşkil etmiştir. Bu baskılamayı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir ve Mersin'de özellikle metamfetamin ticareti yapıldığını belirten Soylu, "Metamfetamine yönelik bir operasyondur. Bu da Türkiye'nin doğusundan girmektedir. Özellikle İran sınırlarından girmektedir ve ciddi bir tedbir alınmıştır. Geçen yıl 2,5 ton metamfetamin yakalanmıştı. Bu yılsa bunun 3 katından fazlası yakalanmıştır. Saha baskılamamız ve aynı zamanda farkındalık üretmemiz ile topyekun mücadelemiz metamfetamin konusunda sürmektedir" dedi.

'UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM SAYISINI 270'E DÜŞÜREBİLDİK'

Uyuşturucu ticareti ile ilgili rakamlara da değinen Soylu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbesi olduğu zaman dilimi içinde Türkiye'deki toplam hapishanelerde uyuşturucudan yatan sayısı 35 bindi. Şu anda ise 113 bin. Gerek adliyeler gerek güvenlik güçlerimiz iş birliği ve elbirliği ile çalışarak, bu melanetin gençlerimize ve insanlarımıza sirayet etmemesi için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Türkiye ve dünyada bu sentetik uyuşturucular nedeniyle maalesef 2010 yılından itibaren ölümler artmıştı. Sentetik uyuşturucular nedeniyle neden arttı? Çünkü karışımlarını ölümcül bir şekilde yapıyorlardı."

2016 yılında adli tıp rakamlarına göre uyuşturucudan ölenlerin sayısının 941 olduğunu belirten Soylu, bu rakamın 2021'de 270'e düştüğünü açıkladı.

Topluma da çağrı yapan Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Uyuşturucudan doğrudan ölüm sayısını sıfıra indirene kadar da mücadelemiz devam edecek. Toplumumuza buradan bir çağrım var; bu konuda birçok adım atıyoruz. Anneler, babalar, aileler, 'Benim çocuğum yapmaz' demesin. Sürekli meselenin üzerinde olarak özen göstersinler. Devlet olarak, her ailenin yanında olma zorunluluğumuz var." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-09-09 10:50:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.