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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun (2)

DHA

Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun (2)


'ÜLKEMİZ ÜZÜM ÜRETİMİNDE 6'NCI SIRADA'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 50'nci Uluslararası Bağbozumu Festivali'ne katıldı. Bakan Kirişci, festivalde üzüm hasadına katılarak, pekmez yaptı. Programda konuşan Kirişci, "Biliyorsunuz üzüm, bolluk, bereket, şifa demek. Sizlerin ürettiği üzümler ülkemizin ekonomisinde de önemli bir yer tutuyor. Dünya üzüm üretiminde Çin, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD´den sonra geliyoruz. Yani ülkemiz, dünyada 4,2 milyon ton üzüm üretimi ile 6'ncı sırada yer almaktadır. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 5,4´ünü üretmekteyiz. Kuru üzüm ihracatında ise, ülkemiz yüzde 32´lik pay ile ilk sıradadır. Son 20 yılda, üzüm ihracatımız yüzde 225 oranında artarak, geçen yıl 265 bin tona; ihracat değeri olarak da aynı dönemde yüzde 491 oranında artarak yine geçen yıl 205 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar sizin emeğinizdir, sizin başarınızdır. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.
'SOĞUK HAVA DEPOSU PROJELERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ VERMEKTEYİZ'
Üreticilere destek olduklarını belirten Kirişci, "Bakanlığımızca başta mazot, gübre ve organik tarım olmak üzere 9 ayrı başlıkta üzüm üreticilerimize destek veriyoruz. Ayrıca Tarım Sigortaları kapsamında poliçe bedelinin yüzde 50´si Bakanlığımızca desteklenmektedir. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, meyvesebze işleme, paketleme, tasnif, soğuk hava deposu projelerine yüzde 50 hibe desteği vermekteyiz. Nevşehir´in geneline baktığımızda; hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar sizlere yaptığımız tarımsal destek miktarı yatırımlarla birlikte toplam 5,2 milyar TL´yi buldu. Yaptığımız desteklemeler, meyvelerini elbette verdi. İlimizin tarımsal üretim değeri 2002 yılında 562,9 milyon TL idi. 2021 yılı itibarıyla 7 kat artışla 3,8 milyar TL´lik tarımsal üretime ulaşılmıştır. Tarımsal ihracat ise 10 kat arttı. 2002´de 1,3 milyon dolar olan tarımsal ihracat, 2021 yılında 13,9 milyon doları bulmuştur. Bakanlık olarak bir taraftan üreticilerimizi desteklerken diğer taraftan da kaynaklarımızı en rasyonel ve verimli şekilde kullanmamızı sağlayacak projeler geliştiriyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE, JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ BAKIMINDAN 7'NCİ'
Jeotermal enerji kaynaklarının tarım sektörü için önemli olduğuna değinen Kirişci, "Nitekim Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Dünyadaki yaklaşık 15 bin dönümlük jeotermal sera varlığının üçte biri ülkemizde bulunmaktadır. Bu alanda dünya lideriyiz. Türkiye´nin en büyük ikinci Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´ni Nevşehir´de kuracağız. Kozaklı ilçesinde kuracağımız Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´nin temelini 2023 yılının ilk çeyreğinde atacağız inşallah. Kozaklı´mıza, Ürgüp´ümüze, Nevşehir´imize, tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
'1,5 MİLYAR TL TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ'
Kirişci, şöyle konuştu:
"1 milyon 352 bin metrekare alana kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Projemiz tamamlandığında, toplam 1,5 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Burada her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerji ile ısıtmalı 40 adet yüksek teknolojik sera yer alacak. Ürünlerin işlenme, paketlenme ve depolanması için 16 adet sanayi tesisi ile beraber Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi kurulacak. 1500 kişinin istihdam edileceği bölgede yılda 40 bin ton üretim gerçekleştirilecek. Bu projede istihdam edilecek çalışanların yüzde 75´inin kadın olacağının da altını çizmek isterim. Proje tamamen faaliyete geçtiğinde, ülkemiz ekonomisine bugünün rakamlarıyla yıllık 750 milyon TL katkı sağlayacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-09-09 19:03:59

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