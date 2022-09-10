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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu

DHA

Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile uçtu.
Sabah saatlerinde eşi Hanife Kirişci ile ile birlikte Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir süre sıcak hava balonunun uçuşa hazırlanmasına yönelik çalışmaları izledi. Burada gazetecilerle sohbet de eden Bakan Kirişçi, Kapadokya bölgesinde turizmin çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirterek, "Bu bölgenin belki de en önemli yeri, çeşitliliği. Bunu balonlar sayesinde sağlamış olması. Bence çok kıymetli bir şey. İşte gastronomi diyoruz, bu tür uçuşlar diyoruz. Aynı zamanda bölgede hakim olan çömlek işleri, bunlar da yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken bir konu. Yani bu yönü itibarıyla da belki daha da çeşitlendirmek lazım. Dünkü Ürgüp ilçesindeki Bağbozumu Festivali mesela, o manada bu bölgeye bir hareketlilik sağlıyor. Bunların sayısını artırmak lazım ve böylelikle de gelen turistin zamanını daha güzel, daha etkili bir şekilde geçirmesini temin etmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.
Kapadokya'da 27 firmaya ait 156 balonunun aynı anda havalandığını anlatan Bakan Kirişci, balonların birçok kişiye de iş imkanı sağladığını dile getirdi.
Sıcak hava balonu uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Bakan Kirişci'nin içinde bulunduğu balon, gökyüzüne yükseldi. Bakan Kirişci Kapadokya'yı gökyüzünden izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-09-10 08:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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