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Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (4)

DHA

Bakan Kirişci, sıcak hava balonu ile uçtu (4)


TARİHİ VE TURİSTİK MERKEZLERİ GEZDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avanos ilçesinde tarım sektör temsilcileri toplantısına başkanlık yaptıktan sonra, bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. İlk olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki ZelvePaşabağları Örenyerini gezen Bakan Kirişci'ye Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de eşlik etti. Bakan Kirişci, Zelve Paşabağları Örenyerindeki tüf kayalara oyulu jandarma asayiş noktasını ziyaret etti. Bakan Kirişci daha sonra Kapadokya bölgesinin bitişik görüntülü peribacalarının en yoğun olarak bulunduğu tek merkez konumundaki ZelvePaşabağları Örenyerindeki doğal ve tarihi merkezleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kirişci, daha sonra Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde tüf kayalara oyulu dünyanın ilk ve tek soğuk hava depolarını gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-09-10 23:22:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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