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İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti

DHA

İngiltere Kralı Charles'ın 33 yıl önce kaldığı odanın tanıtım tabelası değişti


Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/ NEVŞEHİR,(DHA)İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles'ın 1989 yılında Kapadokya bölgesinde 4 gün misafir olduğu otel odasındaki `Prens Charles burada konakladı´ tabelası Charles'ın kral olmasının ardından `Birleşik Krallık Kralı 3. Charles bu odada konakladı´ olarak değiştirildi
İngiltere Kralı olan 3'üncü Charles, 1989 yılında ziyaret için geldiği Kapadokya'da 4 gün konakladı. O dönem prens olan Charles, otelden ayrıldıktan sonra konakladığı odanın girişine `Prens Charles burada konakladı´ tabelası asıldı. 33 yıldır otel odasının girişinde bulunan tabela Charles'ın kral olmasının ardından `Birleşik Krallık Kralı 3. Charles bu odada konakladı´ olarak değiştirildi. Gazetecilere açıklamalarda Otel Müdürü Seçkin Özerler, "İngiltere Kralı Prens Charles,  prenslik döneminde 1989 yılında Kapadokya´yı ziyarete geldiğinde tesisimizde 4 gece konaklamış. Kendisi bölgenin tadını çıkarmış ve geziler yaparak ülkesine gitmişti. Dolayısıyla biz de bunu anlamlandırmak adına, tıpkı tesisimizde konaklayan diğer başka ünlü misafirler de olduğu gibi, tesisimizde kaldığı odaya 'Prens Charles bu odada konaklamıştır' diye tabela asmıştık. Tabi kendisi kral olduktan sonra bu güncellemeyi odada yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 'Prens Charles' olan yazısını kaldırıp, yenisi olan `Birleşik Krallığın Kralı Kral 3. Charles bu odada kalmıştır´ yazılı olan tabelayı astık" diye konuştu.
Kral Charles'e çağrıda bulunan Özerler, "Öncelikli olarak kendisini tebrik ediyorum. Bölgeye ve tesisimize gelmesi için Dışişleri Bakanlığı yardımıyla iletişime geçip, tesisimizde yeniden ağırlamak isterim. Ben ve ekibim bundan keyif duyarız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM
2022-09-26 16:39:47

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