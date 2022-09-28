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Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor

DHA

Kadınlar kurdukları kooperatifle aile ekonomisine katkı sağlıyor


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, kurdukları kooperatifte elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 
Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 12 kadın, aile ekonomisine katkı sağlamak için kooperatif kurdu. Domates, biber, salatalık, salça, peynir, yağ ve yoğurt gibi ürünlerini kooperatif aracılığıyla tüketiciye ulaştıran kadınlar, elde ettikleri kazançla aile ekonomisine katkı veriyor.
Tatlarin Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyesi Zeynep Yılmaz, çalışmalarını anlatarak, "Burada tüketime sunduğumuz ürünlerimizin tamamı doğaldır. Bahçeden topladığımız domateslerin çürüğünü ve çöplerini burada yıkayıp temizliyoruz. Sonra torbalara doldurup güneşte bir süre beklettikten sonra makinede çektiriyoruz. Çektirilen domatesleri güneşte bir süre daha beklettikten sonra salça tüketime hazır hale getiriliyor. En büyük hedefimiz, kadınların çalışma hayatındaki gücünü göstermek  ve aile bütçelerine yaptığı katkıyı ortaya koymaktır. Burada elde ettiğimiz kazançla aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
Kooperatif üyelerinden Necla Arı, "Şimdi üzümümüzü çiğnedik, kaynatıyoruz. Üzümler pekmez olacak. Burada da olgunlaşması için karıştırıyoruz. Burada bunun gibi çeşitli ürünler yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada kadınlar arasında güzel bir dayanışma oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-09-28 11:30:08

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