Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANKARA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Umutcan ÖREN

2022-10-01 00:33:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.