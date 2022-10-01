Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam

ANKARA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Umutcan ÖREN
2022-10-01 00:33:53
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