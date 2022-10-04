5,5 aylık ve 750 gram doğan bebeğe ambulans helikopterle sevk

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA)NEVŞEHİR'de, 5,5 aylık dünyaya gelen 750 gram ağırlığındaki 1 günlük kız bebek, tedavi için ambulans helikopterle Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Acıgöl ilçesi Topaç köyünde yaşayan 5,5 aylık hamile H.M. (32), doğum sancısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan H.M., muayenesinin ardından doğum için ameliyathaneye götürüldü. H.M., 750 gram ağırlığında bir kız bebeği dünyaya getirdi. Erken doğum nedeniyle, bebeğin Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye gönderildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-10-04 16:01:54



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