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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra-Trail heyecanı başlıyor

DHA

Kapadokya'da Salomon Cappadocia Ultra-Trail heyecanı başlıyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)-TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022 yarışlarının 9'uncusu gerçekleştirilecek. 74 ülkeden 2 bin 224 sporcu,15-16 Ekim tarihlerinde yarışacak.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022 yarışları nedeniyle Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney katıldı. Toplantıda konuşan Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, "Ürgüp´te turizmin gelişimi açısından bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turistlerin güvenli ve huzurlu olarak Ürgüp´te bulunmalarının yanı sıra bu tür organizasyonlarla da turizmin geliştirilmesi için elimizden gelen tüm çabaları ortaya koyuyoruz. Geçmişte bu organizasyonu kamuoyunda takip etme imkanım da olmuştu. Bölgenin tanıtımı için de büyük bir önem taşıyan bu organizasyonda bulunmak bizlere de mutluluk veriyor" dedi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, "Sadece Ürgüp ilçesini değil, Kapadokya bölgesinin diğer tarihi ve turistik merkezlerinde de koşulacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile 74 ülkeden 2 bin 200'ü aşkın sporcuyu Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ürgüp´te ağırlamaktan da büyük onur duyacağız" diye konuştu.
Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney de, "Yarışlarımız 14 Ekim´de düzenleyeceğimiz uluslararası düzeydeki basın toplantısı ile başlayacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail, her yıl olduğu gibi 38 kilometre, 63 kilometre ve 119 kilometreden oluşan 3 ayrı parkurda yapılacak. Hazırlıklarımızı tüm ekip arkadaşlarımızla tamamlamış durumdayız. Saha operasyonları başladı, arkadaşlarımız şu anda onunla ilgileniyor. Yarışmaya 74 ülkeden 2 bin 224 sporcu katılacak. Ayrıca, yarışmanın son günü çocuklara yönelik de bir yarışma düzenledik. Onlara da çeşitli ödüllerimiz olacak. Yarışmaya katılacak tüm amatör ve profesyonel sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Aydın Ayhan Güney'in açıklamaları
-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-10-05 14:43:15

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