Ultra-Trail'de atletlere `can dostlar´ da eşlik etti 

Koşucularla koşan köpekler için de mama ve su istasyonu kuruldu

Rekorlar kırılan parkurlarda Türk atletler duygularını DHA'ya anlattı

Uğur DEMİRKIRDI Ahmet KORKMAZER / ÜRGÜP, (DHA) Türkiye'nin en yüksek katılımlı spor organizasyonlarından birisi olan dünyaca ünlü patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail 5 kıtadan, 75 ülkeden, 2.224 koşucunun katılımıyla Kapadokya'da start aldı.

Bütün güzelliği ile Kapadokya'da yüksek platolar ve vadilerden geçen eşsiz bir patika koşusu yarışı olan Cappadocia Ultra-Trail, Short Trail-CST 38 km, Medium Trail-CMT 63 km ve Ultra-Trail-CUT 119 km parkurundaki yarışlarla başlarken her sene atletlere patikalarda eşlik eden `can dostlar´ bu sene unutulmadı.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizatörü, Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Demirören Haber Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada bu yıl sporcuların dinlenme istasyonlarının hepsinde köpek istasyonu da olacağını belirtmişti. Bu doğrultuda kurulan istasyonlarda yarış boyunca sporculara eşlik eden can dostu köpekler, dinlenme istasyonlarında hem yiyecek hem de su ihtiyaçlarını giderme fırsatı elde etti. Köpekler için mama ve su verilirken 119 kilometrelik parkurda can dostlar da beslenme olanağı buldu.

TÜRK ATLETLER DUYGULARINI DHA'YA ANLATTI

Organizasyona katılan sporcular, Ultra-Trail'in çok zevkli bir organizasyon olduğunu belirterek heyecanlı olduklarını vurguladı. 63 kilometre yarışına katılan 34 yaşındaki Ezgi Küşüm Gülcan hedefinin seneye 119 kilometre olduğunu belirterek, "İyi gidiyor, yoruldum biraz. Geçen seneye göre daha iyiyim ama 1 saat erken geldim, o yüzden çok mutluyum. Daha önce 2 kez 38 kilometre yarışına katılmıştım. Önümüzdeki sene 119 kilometreye katılmak istiyorum" diye konuştu.

67 yaşındaki Metin Koçlar ise çok zevkli bir spor yaptıklarını vurgulayarak, "Gayet iyi. 63 kilometreye katıldım. Yarıyı geçtik. Daha iyi olacağına inanıyorum. Daha önce bu parkuru koşmuştum. Çok zevkli. Fırsat buldukça her sene geliyoruz. Herkese bu sporu yapmasını tavsiye ederim. Burada tam bir Fair-Play ruhu var. Aşırı rekabet yerine yardımlaşma var. Doğayla iç içesiniz" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Münih şehrinden gelen 41 yaşındaki Mehmet Kamuş ise 63 kilometre koştuğunu belirterek, "İkinci kez katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu sene 119 kilometreye katılacaktım ama yarın sünnet düğünümüz olduğu için 63'e çevirdik. Dolayısıyla bu sefer kısa koşuyoruz. Artık seneye kısmet" ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA'DA REKORLAR KIRILDI

UNESCO Dünya Mirası Listesi´nde yer alan Kapadokya´da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkânı sunan Cappadocia Ultra-Trail´de 2022 yılının Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) ve Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) yarışlarının kadın ve erkek birincileri belli oldu. Aysel Yalaç, kadınlarda Cappadocia Medium-Trail (63 km) parkur rekoru kırdı. 2022 yılında 75 ülkeden 2.224 koşucunun katıldığı Cappadocia Ultra-Trail´de 63 km´lik parkurun kadınlar birincisi Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail´in 38 km´lik parkuru ise kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Cappadocia Short-Trail (38 km) parkur rekorunu kırdı.

Bu sabah Ürgüp Meydanı´ndaki start alanından yarışa başlayan sporcular, zorlu parkurları kat ettikten sonra finişe de aynı noktada ulaştılar. Sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunan Cappadocia Ultra-Trail´de 63 km ve 38 km parkurlarının ilk 3´leri ise şu şekilde oldu:

CAPPADOCIA MEDİUM-TRAIL (63 KM) KADINLAR İLK 3 (SAAT.DAKİKA.SANİYE)

1Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12

2Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33

3Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06:52:43

CAPPADOCIA MEDİUM-TRAIL (63 KM) ERKEKLER İLK 3

1Owen Davies (İngiltere) 05:21:59

2Ryan Farrugia (Malta) 05:45:34

3Amir Ahmadbeigi (İran) 05:45:41

CAPPADOCIA SHORT-TRAIL (38 KM) KADINLAR İLK 3

1Ekaterina Troshanova (Rusya) 03:22:02

2Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03:49:29

3Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03:50:25

CAPPADOCIA SHORT-TRAIL (38 KM) ERKEKLER İLK 3

1. Mestan Turhan (Türkiye) 02:44:30

2. İrem Can Ayaz (Türkiye) 02:49:23

3. Leo Cabrol (Fransa) 02:58:12

119 km´lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışının sonuçları ise ilerleyen saatlerde kesinleşecek. Cappadocia Ultra-Trail, yarın gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan detaylar

Sporculardan detaylar

Sokak hayvanlarından detaylar

Sporcuların dinlenme istasyonlarından detayları

Starttan detaylar

Röportajlar

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir / Ürgüp Uğur DEMİRKIRDI Ahmet KORKMAZER

2022-10-15 17:08:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.