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Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi

DHA

Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2022, Türk sporcuların zafer ve rekorlarıyla sona erdi


119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi Oğuzhan Emre Singer oldu
Aysel Yalaç, kadınlarda 63 kilometre parkur rekoru kırdı
Mestan Turhan, erkeklerde 38 kilometre parkur rekoru kırdı
Uğur DEMİRKIRDI Ahmet KORKMAZER / ÜRGÜP, (DHA) Kapadokya'nın spor turizminde yükselen markası Salomon Cappadocia Ultra-Trail, eşsiz yarış deneyimiyle bir kez daha tüm katılımcılardan tam not aldı. 
Argeus Travel Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününe ise Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Elit koşucularla parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Organizasyonun ödül töreni, Ürgüp Meydanı'ndaki EXPO Alanı'nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldular.
KAPADOKYA'DA REKORLAR KIRILDI
119 kilometrelik en uzun parkurun birincisi erkeklerde 12:20:57 derecesiyle Türk koşucu Oğuzhan Emre Singer oldu. Aynı parkurun kadınlar birincisi 16:23:11 derecesiyle Ukraynalı koşucu Ivana Kolaric oldu. 
63 kilometrelik Medium-Trail parkurunda kadınlarda Türk koşucu Aysel Yalaç birinciliği alırken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu, İngiliz koşucu Owen Davies oldu. Aysel Yalaç, 06:02:12 derecesi ile Medium-Trail (63 kilometre) parkurunda kadınlar kategorisinin rekorunu kırdı. 
38 kilometrelik Short-Trail parkurunda kadınlarda Rus koşucu Ekaterina Troshanova, erkeklerde ise Türk koşucu Mestan Turhan birinci sırada tamamladı. Mestan Turhan, 02:44:30 derecesi ile Short-Trail (38 kilometre) parkurunda erkekler kategorisinin rekorunu kırdı. 
Yarışlarda sonuçlar şu şekilde oldu:
Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)
1Ivana Kolaric (Sırbistan) 16:23:11
2Marietjie Du Plessis (Namibya) 16:28:15
3Nicola Cleary (İrlanda) 16:34:55
Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 
1Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) 12:20:57
2Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 12:28:31
3Salih Bulut (Türkiye) 13:14:06
Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 
1Aysel Yalaç (Türkiye) 06:02:12
2Nuray Bulut Göktepe (Türkiye) 06:03:33
3Lindi Georgiou (Güney Afrika) 06:52:43
Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 
1Owen Davies (Birleşik Krallık) 05:21:59
2Ryan Farrugia (Malta) 05:45:34
3Amir Ahmadbeigi (İran) 05:45:41
Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye) 
1Ekaterina Troshanova (Rusya) 03:22:02
2Marija Pipiraite Grumbine (Litvanya) 03:49:29
3Aidana Tulkibek (Kazakistan) 03:50:25
Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3 (saat.dakika.saniye) 
1Mestan Turhan (Türkiye) 02:44:30
2İrem Can Ayaz (Türkiye) 02:49:23
3Leo Cabrol (Fransa) 02:58:12
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir / Ürgüp Uğur DEMİRKIRDI Ahmet KORKMAZER
2022-10-16 14:36:39

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