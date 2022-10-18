Kapadokya' da balon kazası; 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonunun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandıDHA-Gündem Türkiye-Nevşehir
2022-10-18 10:52:20
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