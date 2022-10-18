Nevşehir'de balon sert iniş yaptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Nevşehir'de rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonunda hayatını kaybeden 2 kadın turistin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) olduğu tespit edildi. Bu arada Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir / Merkez Ahmet KORKMAZER

2022-10-18 12:13:49



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