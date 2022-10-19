Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (2)

3 YARALIDAN 1'İ YOĞUN BAKIMDA
Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde dün sabah rüzgar nedeniyle sert iniş yapan 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu sıcak hava balonundaki 2 İspanyol turist hayatını kaybetti, 3 İspanyol turist de yaralandı. Kentteki farklı hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıda genel vücut travması oluştu. Yaralılardan Özel Versa Hastanesi´nde tedavisi süren Josefa Franco Gıl´ın yoğun bakımda olduğu, Özel Kapadokya Hastanesi´ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi´ndeki Maria Mercedes Rier´in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.Gül KABA, (DHA)
DHA-Sağlık Türkiye-Nevşehir / Merkez Gül KABA, NEVŞEHİR,(DHA)
2022-10-19 13:21:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.